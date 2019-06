Ambiente: Val di Pejo, 'Viviamo l'acqua'

(ANSA) - PEJO (TN) 27 GIU - Dieci giorni di incontri, escursioni, visite guidate, laboratori nell'ambito dell'ottava edizione di 'Viviamo l'acqua'. Il via ufficiale alla manifestazione in Val di Pejo venerdì 28 giugno. In piazze e luoghi simbolo della Valle si terranno otto incontri, della durata di un'ora ciascuno, con esperti di rilievo nazionale e internazionale, per approfondire il legame fra l'acqua e determinati settori dell'attività umana: diritti umani. Ambiente, economia, sport e salute.

Il via venerdì 28 alle 21 nella Piazza Monari di Cogolo da Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, che fotograferà la reale situazione dell'accesso all'acqua dei bambini di tutto il mondo. In programma anche visite ed escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio per scoprire, divertendosi, il profondo legame che unisce l'acqua e la vita di montagna.

'Viviamo l'acqua' è organizzata dal Comune di Peio in collaborazione con l'Azienda per il Turismo della Val di Sole, Pejo e Rabbi e il Consorzio Turistico Pejo 3000.