Caldo, 30 gradi al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - Caldo record anche in Alto Adige, dove la soglia dei 30 gradi è stata superata addirittura al passo del Brennero, a Predoi in alta valle Aurina e a Dobbiaco.

A San Valentino alla Muta, a 1.500 metri di quota nei pressi del lago di Resia, sono stati misurati 30,2 gradi, il valore più alto dall'inizio delle misurazioni meteorologiche nel 1956.

Come informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, le temperature domani continueranno a salire. Non è escluso un nuovo record storico. Quello attuale è di 40,1 gradi registrati l'11 agosto del 2003 a Termeno, mentre il record di giugno - 39,2 gradi il 28 giugno 2005 a Merano - sembra davvero a portata di mano.