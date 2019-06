Kompatscher, questo si chiama autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 25 GIU - "Avvertiamo una sorta di accanimento da parte del M5S sulla nostra sanità. Avere dei diritti in più si chiama autonomia". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento alle recenti impugnazioni e all'invio di ispettori negli ospedali di Bolzano e Brunico. Il presidente della Provincia di Bolzano ha ribadito che "la formazione degli specializzandi in Alto Adige è a vantaggio di tutti ed era stata concordata a tutti i livelli tra Roma e Vienna". Kompatscher ha poi spiegato di avere avuto una lunga telefonata con la ministra Erica Stefani e di aver lanciato l'allarme perché Bolzano si sente "poco tutelata dall'altro membro di governo, la Lega che si dichiara sempre autonomista".