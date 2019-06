Caldo, in arrivo 40 gradi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 GIU - Le temperature, anche in Alto Adige, si avvicinano in questi giorni ai 40 gradi, l'ondata di caldo è destinata, stando alle previsioni del Servizio meteo provinciale, a proseguire anche nei prossimi giorni e non sono previsti fenomeni temporaleschi. Nei comprensori di Bolzano, della Bassa Atesina e della Val d'Isarco sono previste temperature elevate anche nel corso della notte.

Per questo motivo, la Protezione civile offre una serie di semplici consigli su come affrontare al meglio la situazione, con un'attenzione particolare per le persone maggiormente vulnerabili come anziani, bambini, malati o non autosufficienti.

Per quanto riguarda la reintegrazione dei liquidi che il corpo elimina tramite la sudorazione, il consiglio è quello di bere almeno 10 bicchieri al giorno, meglio se di acqua o altre bevande non zuccherate. Da evitare bevande troppo fredde, gassate, molto zuccherate, nonché alcolici e caffè, bevande sportive non sono adatte alle persone anziane.