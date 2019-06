Vaccini: indagine e sensibilizzazione in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 GIU - Cosa pensa la popolazione trentina dei vaccini e quanto ne sa? E soprattutto, dove si informa quando vuole saperne di più? Per raccogliere le risposte a queste domande, e più in generale per capire qual è l'atteggiamento dei trentini nei confronti dei vaccini, dal 25 giugno al 5 luglio in alcuni centri commerciali del Trentino saranno allestiti degli stand informativi. Saranno presenti operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con l'Università di Verona. Alle persone verrà chiesto di compilare un questionario (anonimo) con l'obiettivo di raccogliere quali sono le conoscenze della popolazione trentina sui vaccini e per approfondire dubbi e perplessità sul tema. I risultati dei questionari serviranno per capire su quali tematiche è necessario approfondire in termini informativi.