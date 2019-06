Kompatscher, Anterselva già pronta

(ANSA) - BOLZANO, 24 GIU - "E' un momento storico per l'Alto Adige e siamo estremamente orgogliosi di essere riusciti a portare in Alto Adige un 'pezzo' di Olimpiade. Anterselva, che il prossimo anno ospiterà i mondiali di biathlon, è già pronta sotto tutti i punti di vista per ospitare i Giochi, e siamo convinti che le gare rimarranno nella memoria di tutti". Lo afferma il governatore altoatesino Arno Kompatscher, sottolineando i sforzi organizzativi e diplomatici compiuti negli ultimi mesi per la candidatura italiana.

"Sforzi - aggiunge - che sono stati premiati dal Cio, il quale ha riconosciuto la candidatura di Milano-Cortina come quella più credibile e più sostenibile". Proprio in tema di sostenibilità Kompatscher aggiunge che "la presenza delle Olimpiadi ad Anterselva non comporterà nessuna corsa ad opere faraoniche, anzi. La struttura è già all'avanguardia e non necessità di grandi interventi, dal punto di vista infrastrutturale sarà necessario il completamento di alcune opere già programmate".