Cultura: "Un giorno per bene" di Touring anche a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 24 GIU - Il 21 e 22 settembre anche la Vallagarina sarà protagonista del progetto Touring Club Italiano "Un giorno per bene", un'iniziativa che nasce dall'impegno di "prendersi cura del Paese" che da sempre contraddistingue le attività del Touring Club Italiano.

Per la zona di Rovereto sono stati individuate tre possibili azioni ed è affidato ad un questionario online la scelta del bene sul quale interverranno i volontari. In questi giorni, sul sito del Touring, è quindi possibile dire la propria per scegliere tra il Parco di Castel Pradaglia, Castel Pietra e Via Santa Maria.