Controlli su locali etnici, 65 chili di merce sequestrata

(ANSA) - TRENTO, 21 GIU - Nelle ultime settimane un gruppo interforze coordinato dalla Questura di Trento ha svolto una serie di verifiche e controllo presso gli esercizi commerciali, con particolare riferimento a quelli etnici. Gli accertamenti - si legge in una nota - hanno interessato 13 esercizi commerciali e sono state elevate 21 contravvenzioni per diverse violazioni sia a carattere amministrativo che sanitario. È stata, infine, sequestrata merce deperibile per circa 65 chilogrammi. Dall'inizio dell'anno, inoltre, sono stati espulsi 66 persone straniere di cui 10 già detenuti presso la casa circondariale di Trento, 6 con accompagnamento alla frontiera, 6 con partenza volontaria, 9 trasferiti presso i Cpr, 4 misure alternative al trattenimento e 31 ordini a lasciare il territorio dello Stato.