Tennis: Atp Halle, a Berrettini il derby contro Seppi

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Matteo Berrettini si aggiudica il derby italiano contro Andreas Seppi ed è promosso ai quarti di finale del 'Noventi Open', torneo Atp 500 in corso sui campi in erba di Halle, in Germania. Il 23enne romano, reduce dalla vittoria di Stoccarda, ha vinto in rimonta col punteggio di 4-6 6-3 6-2.

Prossimo avversario di Berrettini sarà, domani, il russo Karen Khachanov, n.9 Atp e terza testa di serie.