Si ribalta trattore, grave contadino

(ANSA) - BOLZANO, 20 GIU - E' ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano un agricoltore 35enne, coinvolto nel pomeriggio in un incidente con il trattore a Verano. L'uomo stava spargendo liquame su un prato in discesa, quando il mezzo agricolo si è ribaltato. Il medico d'urgenza, giunto sul posto con l'elicottero dell'Aiut Alpin, ha rianimato l'agricoltore, prima del trasferimento a Bolzano. Come riferisce il portale Stol, durante l'intervento di soccorso è stato interrotto il servizio della funivia che passa proprio sopra luogo dell'incidente, per evitare gli sguardi dei curiosi.