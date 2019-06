Magica notte, vietata sosta e vendita lattine in centro

(ANSA) - TRENTO, 20 GIU - In occasione dei festeggiamenti della Magica notte, dalle 20.30 del 22 giugno alle 3 del 23 giugno, è previsto il divieto di vendita di bevande di ogni specie in contenitori chiusi o di vetro all'interno del centro storico cittadino. L'area interessata dal provvedimento è quella compresa tra via Torre Vanga, via Torre Verde, piazza Sanzio, via B. Clesio, via dei Ventuno, piazza Venezia, l.go P. Nuova, via S. F. d'Assisi, largo Pigarelli, piazza Fiera, via Travai, via Giusti, via Rosmini, via Prepositura, piazza da Vinci. Il divieto è esteso poi anche a piazza di Fiera, al quartiere delle Albere e al parco f.lli Michelin.

A partire delle 15 di sabato 22 entro entra in vigore il provvedimento di divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in tutta l'area interessata dall'iniziativa. Lo stesso a partire dalle 14, via Travai, via S. Croce e corso III Novembre sono interessati da analoghi provvedimenti. Anche il trasporto pubblico urbano subirà variazioni di percorso.