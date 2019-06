Ricerche persona lungo Isarco e Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 GIU - Lungo il fiume Isarco sono in corso ricerche di una persona che sarebbe finita in acqua nei pressi di ponte Palermo, a Bolzano. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti. Le ricerche interessano l'Isarco fino alla confluenza e poi l'Adige fino a Salorno. Partecipano i vigili del fuoco del capoluogo altoatesino e della Bassa Atesina, come anche un elicottero.