Oriente Occidente sostiene la rinascita di Arte Sella

(ANSA) - TRENTO, 19 GIU - Oriente Occidente Dance Festival sostiene Arte Sella. L'incasso dello spettacolo "Madre", di Michela Lucenti, in programma all'auditorium Melotti di Rovereto, sarà infatti interamente destinato alla rinascita del luogo dopo i danni causati dal maltempo dell'autunno scorso.

Oriente Occidente Dance Festival intende partecipare devolvendo l'incasso di uno degli spettacoli in cartellone nella prossima edizione, che si svolgerà tra Rovereto e Trento dal 29 agosto all'8 settembre.

"Essere a fianco degli amici di Arte Sella - afferma Lanfranco Cis, direttore artistico di Oriente Occidente - vuole essere un gesto concreto e solidale per permettere la continuazione di un lavoro artistico tenace ed intelligente".

"Uno degli esiti più sorprendenti del ciclone Vaia è stato quello, per Arte Sella, di accorgersi di un tessuto di solidarietà e di amicizia oltre ogni aspettativa. Accogliamo con grande riconoscenze la vicinanza di Oriente Occidente", commenta Emanuele Montibeller, direttore artistico di Arte Sella.