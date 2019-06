Trento tra le top 400 al mondo

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il Politecnico di Milano si conferma per il quinto anno consecutivo la prima Universita' italiana ottenendo il proprio risultato migliore e il secondo risultato nazionale di tutte le edizioni, mentre a livello mondiale il Mit Massachusetts Institute of Technology domina la classifica per l'ottavo anno consecutivo: un record assoluto. L'Università di Trento e l'Università di Pisa entrano tra le Top 400 al mondo, classificandosi entrambe al 389mo posto, salendo rispettivamente di 37 e 33 posti.

Spicca la performance della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, decima al mondo per Citations per Faculty, l'indicatore che misura l'impatto della ricerca prodotta in proporzione al numero dei ricercatori e l'Università di Trento che segue al 142/o posto in questo indicatore cruciale, guadagnando novanta posizioni rispetto alla precedente edizione.