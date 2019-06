Calcio: Napoli in ritiro in Trentino dal 6 al 26 luglio

(ANSA) - TRENTO, 18 GIU - Sarà la sfida con la Cremonese a chiudere il ciclo di tre amichevoli che SSC Napoli disputerà nel ritiro di Dimaro Folgarida 2019. Si giocherà - come le altre - allo Stadio di Carciato. Il primo allenamento del Napoli versione 2019 - 2020 si terrà nel pomeriggio di sabato 6 luglio.

L'arrivo di giocatori, tecnici e dirigenti è previsto alla spicciolata. Nessun pullman come in passato ma l'indicazione di raggiungere lo Sport Hotel Rosatti entro le 13.

Doppio allenamento invece per domenica 7 luglio e quindi l'occasione per i tifosi di poter conoscere i prodotti della ruralità locale già lunedì pomeriggio con il Mercatino Contadino allestito nel piazzale antistadio. Martedì sera 9 luglio il Centro congressi alla Sosta dell'Imperatore a Folgarida ospiterà il primo incontro ufficiale del ritiro: saranno presenti Mister Carlo Ancelotti e due giocatori. Spazio alle domande, in particolare dei bambini. Lunedì 15 e giovedì 25 luglio quattro giocatori incontreranno il pubblico in piazza a Dimaro.