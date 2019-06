Perde carico in galleria,colto da malore

(ANSA) - BOLZANO, 17 GIU - E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Bressanone un agricoltore che è stato colto da malore, dopo aver perso in una galleria il carico del suo rimorchio. L'uomo, questa mattina, stava percorrendo con il suo mezzo la galleria della circonvallazione che da Bressanone porta verso Varna, quando dal rimorchio sono cadute alcune casse di frutta. L'agricoltore si è fermato per raccoglierle, quando ha subito un infarto. Sul posto sono intervenuti la Croce bianca e i vigili urbani di Bressanone.