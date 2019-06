Con tavola surf sull'Isarco in piena

(ANSA) - BOLZANO, 17 GIU - Ha palesemente sottovalutato la forza del fiume Isarco in piena, un uomo che questo pomeriggio si è avventurato nel river surfing a Bolzano. Nei pressi di ponte Loreto il surfista, con l'aiuto di un amico che gli ha lanciato una corda dal ponte, ha tentato di cavalcare le onde del fiume, ma la corrente impetuosa lo ha fatto cadere in acqua più volte e solo a fatica ha recuperato la tavola. A questo punto i vigili urbani sono intervenuti facendolo uscire a riva.

L'impresa ha richiamato la curiosità di numerosi passanti.

Il river surfing viene praticato anche in Alto Adige, soprattutto a Bressanone, ma non con condizioni così estreme come oggi con il fiume ingrossato all'inverosimile per lo scioglimento della neve in quota. Il surfista tiene una corda elastica, legata a un ponte, è in questo modo - in una sorta di mix di surf e sci d'acqua - affronta le onde.