Incidenti stradali: due morti sulle strade in Trentino

Due motociclisti hanno perso la vita sulle strade del Trentino.

Sulla strada di Folgarida alta, verso le 12.40, ha perso la vita un motociclista di 33 anni, residente in provincia di Padova.

L'incidente si è verificato verso le 12.40. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail: inutili, purtroppo, i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori giunti sul posto con elicottero e due ambulanze.

Circa un'ora prima, verso le 11.40, in un altro incidente, avvenuto sulla statale 42, ha perso la vita una turista tedesca di 52 anni in seguito ad una caduta. La donna ha battuto la testa dopo una caduta mentre percorreva l'ultimo tunnel tra Vermiglio ed il passo del Tonale. Davanti a lei, il marito, che la precedeva su un'altra moto.