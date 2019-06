Stati generali: Fugatti, bonus figli per coppie nelle valli

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - "Useremo tutti gli strumenti che l'Autonomia ci concede e la leva fiscale per il rilancio della montagna del Trentino". Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, chiude a Comano Terme degli Stati generali della montagna con la nuova visione delle terre alte della nostra provincia e fissa le priorità in agende della giunta provinciale. Rivolgendosi ai 130 delegati dei 15 territori del Trentino, il presidente indica i temi messi a fuoco dalla plenaria e frutto di due mesi di percorso partecipativo con i territori. Tra gli obiettivi il sostegno alla natalità e alloggi Itea gratuiti per le giovani coppie che decideranno di trasferirsi nelle valli. "Noi vogliamo fortemente investire e nella prossima legge di assestamento destineremo risorse affinché, nei prossimi cinque anni, chi farà figli possa contare su una somma mensile certa che aumenterà in maniera progressiva per eventuali altri figli", ha detto Fugatti.