Expo Riva Schuh e Gardabags aprono la stagione fieristica

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - Expo Riva Schuh e Gardabags aprono il calendario fieristico internazionale per la prossima stagione e presentano dal 15 al 18 giugno 2019 un'ampia offerta integrata di calzature di volume e pelletteria. "La nuova edizione di Expo Riva Schuh apre con la grande novità della nuova e ancora più stretta sinergia con Gardabags, che approda all'interno del Quartiere Fieristico", spiega il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini. Sono 1462 gli espositori della 92a edizione di Expo Riva Schuh, di cui 266 italiani e 1196 stranieri, in rappresentanza dei più importanti Paesi produttori a livello globale, su una superficie espositiva di oltre 32.000 mq. Gardabags si presenta per la sua terza edizione in una veste rinnovata e in una nuova location: il Padiglione D del Quartiere Fieristico. Con una selezione di 83 espositori da 9 Paesi, Gardabags vanta una significativa rappresentanza di aziende italiane, segno di una manifattura locale in sensibile crescita rispetto alle scorse edizioni.