Ultima campanella in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - Nella mattina di oggi si è concluso l'anno scolastico per 22.500 alunni e studenti delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano. Ora, per molti alunni e studenti, è tempo di pensare alle vacanze, il rientro in aula per l'avvio dell'anno scolastico 2019-2020 è previsto per il prossimo 5 settembre. Nell'anno scolastico appena archiviato, gli alunni e studenti (incluse scuole dell'infanzia, scuole paritarie e formazione professionale) che hanno frequentato gli istituti in lingua italiana della provincia sono stati quasi 22.500. Non per tutti, va detto, le ferie sono cominciate ufficialmente oggi. Da domani, sabato 15 giugno, cominceranno infatti gli esami di terza media, ai quali seguiranno gli esami di maturità, al via mercoledì 19 giugno con la consueta prima prova scritta di italiano.