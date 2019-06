Orso: Fugatti lancia ultimatum a ministero

(ANSA) - TRENTO, (ANSA) - TRENTO, 14 GIU - 14 GIU - La Provincia di Trento lancia un ultimatum al Ministero dell'ambiente: o arriva in tempi brevi una risposta sulla gestione dell'orso altrimenti il Trentino "si assumerà le sue responsabilità". Lo ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, parlando a margine della seduta di Giunta provinciale, che oggi si é riunita a Stenico.

"Il numero di orsi è superiore a quanto il Trentino può sopportare, cioè massimo 50-60 esemplari, non 80 o 90 come dicono i dati. Abbiamo chiesto nuovamente al Ministero un intervento diretto su cattura ed un piano per ridurre il numero di orsi e renderlo gestibile. È una situazione per cui la Giunta è molto preoccupata. Ci sono condizioni tecniche per procedere alla cattura e ad oggi il ministro non ci ha dato risposta. Le altre catture in passato erano avvenute dopo attacchi a persone, ma noi non vogliamo attendere questo", ha aggiunto Fugatti.