'Dicastelincastello', al via 8/a edizione

(ANSA) - TRENTO, 13 GIU - Al via l'8/a edizione della rassegna culturale "Dicastelincastello", nata per valorizzazione attraverso un ricco calendario di appuntamenti la rete dei castelli del Trentino.

La kermesse prevede, fino ad agosto, rievocazioni storiche in costume, concerti di musica antica, mostre, degustazioni di prodotti tipici e laboratori dedicati ai più piccoli all'interno di cinque castelli di proprietà provinciale. Le strutture storiche coinvolte nell'iniziativa sono il Castello del Buonconsiglio, Castel Caldes, Castel Thun, Castel Beseno e Castel Stenico.

"La rassegna rappresenta un'importante occasione per mostrare il patrimonio paesaggistico e culturale di cui dispone il Trentino, rendendolo inoltre un prezioso veicolo per la promozione del territorio", ha rilevato il direttore del Centro culturale S.Chiara, Francesco Nardelli.