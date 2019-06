Cinema e musica, gli eventi dell'estate a Trento

(ANSA) - TRENTO, 13 GIU - Torna la rassegna "Cinema in cortile", al via dal 4 luglio nel cortile delle scuole Crispi-Bonporti di Trento. Le pellicole proposte nei giovedì di luglio (con inizio alle ore 21.30) e agosto (dalle ore 21) sono 9, tra cui spicca la versione in lingua originale con sottotitoli in italiano di "Bohemian rapsody", che ha dominato l'edizione di quest'anno dei premi Oscar.

Per celebrare il regista Bernardo Bertolucci, scomparso lo scorso novembre, la rassegna propone inoltre tre sui film, che, verranno proiettati nelle giornate di lunedì 12 agosto ("Il tè nel deserto"), 19 agosto ("L'ultimo imperatore") e 26 agosto ("Il conformista"). Il 2 luglio inizieranno anche gli otto concerti di "Contrada larga", che quest'anno portano a Trento nomi famosi e giovani talenti locali ed internazionali. Fra questi Peppe Vessicchio e 'I solisti del sesto armonico' (2 luglio), l'orchestra 'Senzaspine' (9 luglio), l'orchestra regionale Haydn (9 agosto) e il gran concerto musicale 'Città di Francavilla Fontana' (27 agosto).