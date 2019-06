A22: tamponamento fra camion a S.Michele, 2 feriti e code

(ANSA) - TRENTO, 13 GIU - Problemi al traffico questa mattina sull'Autostrada del Brennero, tra Egna e San Michele in direzione sud, a causa di un tamponamento fra due camion.

Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal '118' e trasportati all'ospedale in ambulanza. Il traffico è rimasto bloccato per un'ora e si sono formate code fino a sei km.