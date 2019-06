Università Trento firma nuovo accordo con Jilin University

(ANSA) - TRENTO, 12 GIU - Un nuovo accordo bilaterale è stato firmato oggi in Rettorato a Trento tra l'Università di Trento e la Jilin University, sua storica partner cinese in vari progetti internazionali. Il legame, instaurato nel 2006, nel corso degli anni ha portato a sviluppare numerose attività di didattica e di ricerca.

A sottoscrivere il nuovo accordo sono stati Maurizio Marchese (prorettore allo sviluppo internazionale dell'Università di Trento) e Weitao Zheng (vice presidente della Jilin University).

Obiettivo dell'accordo, valido cinque anni e rinnovabile, è incentivare la cooperazione culturale, didattica e scientifica tra i due atenei. In particolare si vogliono incoraggiare scambi tra le università di studenti, dottorandi, personale docente, tecnico e amministrativo e lo sviluppo di iniziative comuni nel campo della formazione e della ricerca. Partendo dai dipartimenti di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, di Ingegneria industriale e di Matematica,l'accordo vuole coinvolgere tutte le strutture accademiche.