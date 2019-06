Polizia locale Trento, controlli su autotrasportatori

(ANSA) - TRENTO, 11 GIU - Nuovi controlli su licenze, revisioni e patenti false sono stati condotti dal Nucleo autotrasporto della Polizia locale di Trento su camion e pullman.

In uno di questi è stata una individuata su un autoarticolato una licenza Cemt contraffatta, cioè un'autorizzazione che consente il trasporto internazionale di merci tra gli stati che hanno aderito alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti. Il camionista è stato denunciato per uso di atto falso e, vista la non regolarità del trasporto internazionale, gli è stato contestato il trasporto abusivo che prevede una sanzione di 4.130 euro.

Dal momento della sua istituzione, il Nucleo autotrasporto della Polizia locale di Trento ha rilevato numerose irregolarità amministrative e alcuni comportamenti con rilevanza penale. A bordo dei veicoli sono state trovate anche un coltello, un bastone e uno spray da difesa.