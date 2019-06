Ingresso libero in 55 musei altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - Torna l'iniziativa per i giovani: in estate, chi ha tra 6 e 27 anni e possiede un Alto Adige Pass abo+ può visitare gratis 55 musei dell'Alto Adige e decidere di Aavventurarsi con il trenino dentro la montagna, nel cuore della miniera di Predoi, oppure scoprire originali invenzioni del passato al Museo Uomo nel tempo di Cortaccia. O, ancora, salire fino a Castel Tirolo e ammirare uno dei più bei manieri della regione e fare la conoscenza della superstar Ötzi al Museo archeologico a Bolzano. Dal 15 giugno al 4 settembre 2019 bambini e ragazzi in possesso di un Alto Adige Pass abo+ entrano liberamente in 55 musei dell'Alto Adige. Quasi tutti i musei aderenti sono raggiungibili con i mezzi pubblici usando, appunto, l'abo+. I 55 musei nei quali si può entrare gratis con l'abo+ si trovano sulla pagina web www.youngandmuseum.it. Per favorire l'ingresso dei giovani ai musei è stata inoltre innalzata a 16 anni l'età massima dei minori inclusi nella Museumcard Family.