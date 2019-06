Da oggi in Alto Adige torna Zebra

(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - Da oggi sulle strade dell'Alto Adige torna Zebra, la rivista di strada che aiuta l'integrazione. Si parlerà di generazioni a confronto. Com'è cambiato, ad esempio, il mondo della chiesa? Nella rubrica Zahlen, bitte!, don Paolo Renner, professore e direttore dell'Istituto di scienze religiose a Bolzano, descrive la Chiesa di oggi e quella di domani. Pau Palacios, invece, è nato e cresciuto a Barcellona e oggi vive con la moglie a Bressanone: sociologo e drammaturgo che, con la sua compagnia teatrale, prova a raccontare la realtà in maniera innovativa e mai banale.

Infine Azra Fetahovic, insegnante di lingua per i richiedenti asilo, scriverà le sue lettere di addio per la rubrica PS: Stammi bene! e racconterà le storie di chi, da un giorno all'altro, al suo corso non si è più presentato.