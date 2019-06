Fugatti, da Schützen Rendena un forte messaggio identitario

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha partecipato a Pinzolo alla cerimonia per il 25/o anniversario di rifondazione della Schützen Kompanie Rhendena.

"È giusto, anche se sono passati tanti anni, che ci sia la volontà di ricordare, soprattutto per i giovani, nelle scuole e nelle coscienze ciò che è stato e ciò che siamo stati. Voi trasmettete un forte messaggio identitario. Per noi è importante avere forti radici all'interno della nostra autonomia trentina.

Voi siete anche l'esempio di ciò che vuol dire essere autonomi, speciali, credendo in se stessi e nei propri ideali", ha detto Fugatti.

La Schützen Kompanie Rhendena è stata la settima del Welschtirol ad essere rifondata, su iniziativa di Alberto Rodini e Gianni Zamboni di Tione che contattarono prima Bruno Fostini di Bocenago e quindi Michele Loranzi di Vigo Rendena e poi di seguito Paolo Collini, Alberto Fedrizzi.