Ballottaggi: Galvan e Beretta sindaci di Borgo e Levico

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - Enrico Galvan e Gianni Beretta sono i nuovi sindaci di Borgo Valsugana e Levico Terme. In base ai risultati definitivi dei ballottaggi, Galvan - collegato alle liste civiche Borgo e Olle bene comune - ha ottenuto il 52,84% dei voti superando Martina Ferrai (47,16%). A Levico Beretta (collegato a tre liste civiche) ha ottenuto il 51,03%, superando per 72 voti Tommaso Acler (Lega e liste civiche) fermo al 48,97%.

In netto calo l'affluenza al voto: a Borgo 47,49%, a Levico 41,44%. Al primo turno era stata rispettivamente del 62,90% e 51,66%.