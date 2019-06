Precipita e muore in Val Ridanna

(ANSA) - BOLZANO, 7 GIU - Un incidente sul lavoro si è verificato alle ore 13.20 in Val Ridanna. Un'operaio è caduto da un altezza di 4 metri, procurandosi ferite mortali. Stando alle prime informazioni il medico intervenuto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione non è riuscito a salvargli la vita.

Sono intervenuti anche l'elicottero Pelican 2 e l'assistenza spirituale. I carabinieri hanno aperto un indagine sulle cause dell'incidente.