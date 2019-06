Parcheggio ospedale S.Chiara, in arrivo nuovi posti

(ANSA) - TRENTO, 7 GIU - Entro l'autunno l'ospedale Santa Chiara di Trento avrà a disposizione una nuova area di sosta da oltre 200 posti auto, 185 a pagamento e 22 a disco orario. Lo rende noto il Comune. Rispetto alla situazione attuale, l'incremento complessivo sarà di 60-70 posti auto.

Del progetto è stata incaricata Trentino Mobilità, che ha ridisegnato l'area compresa tra via Crosina Sartori, la ferrovia e il parco di Gocciadoro. Il progetto prevede inoltre anche un nuovo collegamento ciclopedonale con il parco di Gocciadoro e la riqualificazione dell'accesso all'area verde.

I lavori, che inizieranno il 17 giugno, prevedono un importo di aggiudicazione di 915.000 euro, con un ribasso di oltre l'11% sulla base d'asta di 1 milione e 35.000 euro. Il nuovo parcheggio sarà realizzato per fasi, in modo da non precludere totalmente la possibilità di parcheggiare nelle attuali aree di sosta.