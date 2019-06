Gdf sequestra 28 mila litri gasolio

(ANSA) - BOLZANO, 7 GIU - La Guardia di Finanza ha fermato al casello autostradale di Vipiteno un camion che trasportava 28 mila litri di gasolio da autotrazione. Il carburante era stato portato in Italia dichiarandolo come olio lubrificante, evadendo così tributi di circa 22 mila euro. Il gasolio si trovava in 28 contenitori da mille litri ciascuno. I finanzieri hanno denunciato la società maltese indicata sui documenti di trasporto.