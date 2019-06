Fedecoop Trento, utili raddoppiati nel 2018

(ANSA) - TRENTO, 7 GIU - Raddoppiano gli utili della Federazione delle cooperative trentine, passate in un solo anno dai 242.000 euro del 2017 ai 575.000 del 2018. Il dato emerge dal consuntivo in discussione oggi nell'ambito dell'assemblea annuale dei soci.

All'interno del bilancio, si registra anche la crescita del patrimonio netto, arrivato a 32,5 milioni di euro, e la profonda riorganizzazione interna, che ha riguardato tutte le aree. A quanto si evince dal documento, i ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'ente raggiungono i 15,1 milioni (a fronte dei 16,4 del 2017). La voce comprende anche i 6 milioni di euro di contributi versati dalle cooperative, calati in due anni del 30%, e le entrate derivanti dai servizi erogati (pari a 7,7 milioni). In sensibile diminuzione (-9,8%) rispetto all'anno precedente risultano invece i costi di produzione, pari a 19,2 milioni. La voce più significativa è rappresentata dal costo per il personale (9,7 milioni), diminuita comunque del 16,8%.