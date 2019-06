Maltempo: da Intesa Sanpaolo 100 milioni per imprese

(ANSA) - TRENTO, 6 GIU - Intesa Sanpaolo e Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento hanno sottoscritto un accordo per fornire un ulteriore supporto alla filiera del legno delle zone colpite dal maltempo dell'ottobre 2018.

In base all'accordo, la banca ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro a favore delle imprese della "Filiera del Legno" del nordest al quale si potrà attingere per finanziare le imprese del Trentino, anche con possibile accesso al plafond "Circular Economy" utilizzabile, in questo caso, ai fini del rimboschimento, di attività rigenerativa dell'ecosistema e di prelievo del legname, in modo da evitarne il degrado. Dalle prime stime, si tratta di circa 15 milioni di alberi caduti da raccogliere in tempi brevi, per cui si rendono necessari interventi urgenti e articolati. In Trentino, la superficie occupata da foreste e boschi è di 407.000 ettari di boschi pari al 60% del totale, in Alto Adige p pari a 372.000 ettari ovvero il 45% del totale.