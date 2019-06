Teatro Zandonai blu per la neurofibromatosi

(ANSA) - ROVERETO (TRENTO), 5 GIU - La facciata del teatro Zandonai di Rovereto resterà illuminato di blu ancora per qualche sera. Lo ha deciso il Comune per dare maggiore visibilità a tutte le famiglie che affrontano la neurofibromatosi, sindrome genetica rara, sostenendo la campagna "Shine a light on NF - Accendi una luce sulle NF" lanciata a livello globale dalla fondazione americana Children's Tumor Foundation.

L'organismo statunitense coinvolge numerose associazioni che nel mondo si dedicano ai pazienti affetti da questa malattia che può avere forme benigne (neurofibromi sottocutanei) oppure forme tumorali molto più grave e a carico di vari organi.