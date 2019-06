Migranti: Spinelli, al via tavolo su lavoratori accoglienza

(ANSA) - TRENTO, 5 GIU - Partirà tra due settimane il tavolo tecnico sulle ricollocazioni dei 140 lavoratori dell'accoglienza dei migranti in Trentino. E' questo l'impegno assunto oggi dall'assessore Achille Spinelli, di fronte ai sindacati e ai rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito di un incontro con il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, e i rappresentanti dei gruppi consiliari.

"L'Agenzia del lavoro - ha aggiunto - è pronta a ragionare e possiamo metterci a ricercare assieme, un po' sul modello del caso Sait, possibili, nuovi sbocchi occupazionali, magari non nello stesso settore dell'accoglienza, che risente inevitabilmente dell'oggettivo calo del numero di ingressi nel nostro Paese". "E' un primo risultato a cui auspichiamo seguano in brevissimo tempo delle azioni concrete concordate con Agenzia del lavoro, associazioni e cooperative", commentano i segretari di Cgil, Cisl e Uil Andrea Grosselli, Lorenzo Pomini e Walter Alotti.