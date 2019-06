Kompatscher, sindacati tornino al tavolo

(ANSA) - BOLZANO, 5 GIU - "Sono fiducioso che il 12 giugno si possa tornare a trattare". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher, dopo un incontro chiarificatore con i sindacati dopo l'abbandono del tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto intercomparto la scorsa settimana.

"A nostro avviso - ha aggiunto - è importante discutere l'intero pacchetto e non parlare esclusivamente solo degli aumenti. La nostra proposta ammonta infatti ad oltre 300 milioni di euro, ovvero più del doppio di quella del contratto 2015-2018". Secondo Kompatscher "la Provincia, in veste di datore di lavoro ma anche nell'interesse del bene pubblico, è interessata a sostenere soprattutto i giovani, che devono poter mettere su casa, ma incentivare anche le prestazioni del singolo dipendente".