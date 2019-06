Guide alpine, in montagna ancora neve

(ANSA) - BOLZANO, 05 GIU - In montagna "sulle vie più amate in primavera, quest'anno, ci sono ancora condizioni invernali".

Lo dice Ingo Irsara, presidente dell'Associazione guide alpine sciatori dell'Alto Adige che invita a "pianificare attentamente le escursioni e l'attrezzatura".

All'inizio della stagione estiva gli escursionisti, normalmente, vengono richiamati alla prudenza soprattutto in presenza di strati di neve vecchia nei burroni e nelle zone d'ombra. Quest'anno, la situazione è diversa. "Ad una certa altitudine non si incontrano solo strati di neve vecchia, ma un manto nevoso chiuso", dice Erwin Steiner, capo della commissione tecnica dell'Associazione guide alpine. Ciò rende alcune escursioni e vie più difficili, altre completamente impossibili.

Per quanto riguarda la pianificazione, le guide alpine raccomandano in questi giorni, anche se le temperature sono aumentate, di scegliere escursioni a valle o almeno sui pendii esposti a sud. "Su pendii settentrionali e all'ombra c'è ancora molta neve", avverte.