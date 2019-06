Ccb, 3,3 mld per fondo Nef e 6 mld per gestioni patrimoniali

(ANSA) - TRENTO, 5 GIU - Presentate le novità riguardanti l'offerta di risparmio gestito e banca assicurazione del Gruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano.

La raccolta indiretta, ad oggi, registra un incremento dei flussi con 3,3 miliardi di euro per il fondo Nef e 6 miliardi di euro per le gestioni patrimoniali. I piani di accumulo sono 375.000. In crescita anche il segmento etico con una raccolta di circa 600 milioni di euro. Assicura raggiunge 3,4 miliardi di euro di masse gestite. I dati sono stati presentati a Bologna all'appuntamento annuale sul risparmio gestito e banca assicurazione del Gruppo Cassa Centrale organizzato in collaborazione con Neam e Assicura Group, nel corso del quale è stato presentato Nef Ethical Global Trend SDG, il nuovo fondo Nef della gamma etica, che ammonta a 600 milioni di euro. "La crescita del risparmio gestito e della bancassicurazione- ha detto Mario Sartori, amministratore delegato del Gruppo Cassa Centrale - rappresenta una delle priorità del nostro piano strategico".