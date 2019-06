Carabinieri in festa per i 205 anni

(ANSA) - BOLZANO, 05 GIU - "L'essenza della missione dei carabinieri è essere al servizio degli altri e voi testimoniate quotidianamente l'aderenza ai valori che hanno fatto grande la nostra istituzione". Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri, col. Cristiano Carenza, rivolto ai militari in servizio, durante la cerimonia per il 205/o anniversario di fondazione dell'Arma.

Alla cerimonia, che si è svolta nella caserma sede del 3/o Nucleo elicotteri carabinieri di Bolzano è intervenuto anche il comandante della Legione carabinieri Trentino Alto Adige, gen.

Ugo Cantoni, che, tra l'altro, ha ricordato i carabinieri impegnati all'estero.

"Siamo presenti in 20 missioni in 14 teatri operativi, fra i quali Kosovo, Afghanistan, Iraq, Somalia, Palestina, Libano, il Sahel, Niger, Cipro, Mali", ha detto Cantoni, sottolineando che "l'Alto Adige ha sempre dato un contributo di grande rilievo a questa delicata funzione" e che, solo lo scorso anno, il 7/o reggimento "ha impiegato all'estero ben 216 uomini".