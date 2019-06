Salute: Alzheimer, dieci giorni di iniziative in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 4 GIU - "In viaggio con l'Alzheimer Fest" si chiama un'iniziativa che si terrà in Trentino dal 6 al 16 giugno, con un evento finale a Levico Terme il 15 e 16 giugno.

Si tratta della tappa dell'iniziativa nazionale la cui terza edizione si svolgerà a Treviso dal 13 al 15 settembre.

In programma manifestazioni, incontri, dibattiti e spettacoli per sensibilizzare la cittadinanza sui problemi sanitari, sociali e culturali che le famiglie devono affrontare quando un loro parente viene colpito dall'Alzheimer o da altre forme di demenza.

L'iniziativa è organizzata dai servizi sociali delle Comunità, in collaborazione con le associazioni Alzheimer, dalle Apsp e da altre realtà del territorio, su coordinamento del Tavolo di monitoraggio del Piano provinciale demenze.