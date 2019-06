Kompatscher, sorprendente via sindacati

(ANSA) - BOLZANO, 4 GIU - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha definito "a dir poco sorprendente la scelta dei sindacati di abbandonare il tavolo delle trattative senza aver ascoltato la nostra proposta". Kompatscher ha sottolineato che la proposta della Provincia prevede un aumento delle spese di 300 milioni di euro nei prossimi tre anni. Il presidente ha poi ricordato che domani ci sarà un incontro delle delegazioni, al quale parteciperà anche lui "non per trattare ma per rispondere ad eventuali domande". In merito alla manifestazione, annunciata per giovedì, Kompatscher ha detto che "manifestare è un diritto ma ovviamente è escluso che le trattative si spostino in piazza Magnago".