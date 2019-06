Grande Guerra: patto di amicizia fra Ala, Avio e Padova

(ANSA) - TRENTO, 4 GIU - I Comuni di Ala, Avio e Padova hanno stretto un patto d'amicizia in ricordo dell'armistizio del 1918.

La 'strada della pace' cominciò a Serravalle, fece tappa a Borghetto e si concluse a Padova, a Villa Giusti.

L'invito ufficiale al patto di amicizia è stato approvato dalla città di Padova nel febbraio 2019, rivolto ad Avio e Ala.

Nelle scorse settimane questo patto d'amicizia è stato approvato dalle giunte comunali dei due comuni trentini. Il patto di amicizia "serve ad attivare scambi culturali, sociali, economici, turistici, formativi e sarà punto di partenza per collaborazioni per la promozione della conoscenza della storia, la valorizzazione dei luoghi e per la promozione della pace".