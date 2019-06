Grande cucina e alta moda per l'Africa

(ANSA) - BOLZANO, 3 GIU - Solidarietà, grande cucina e alta moda: intorno a questi tre elementi ha ruotato la tradizionale cena di beneficenza, presso la Casa della cultura di Lagundo, organizzata per sostenere le attività del Gruppo Missionario Merano "Un pozzo per la vita" (GMM) nel campo dell'igiene, dell'educazione e della salute in Africa.

Durante la serata, alla quale sono intervenute circa 170 persone e realizzata con il Merano Winefestival, l'Associazione Cuochi Merano-Bolzano e l'Ordine dei Maestri di cucina ed executive chef-Fic, è stato, infatti, presentato anche un progetto messo a punto dal GMM con la Scuola professionale di Merano "Luis Zuegg", indirizzo abbigliamento e moda. Le ragazze che frequentano questo corso, seguite dalle insegnanti Anna Maria Lechner ed Berna Wiedner, hanno creato una collezione ispirata all'Africa, ma indirizzata al mercato europeo, utilizzando in parte tessuti africani. Sarà inviata ad uno dei centri di formazione professionale sostenuti in Benin dal GMM dove potrà essere riprodotta.