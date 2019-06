Con il caldo iniziato scioglimento neve

(ANSA) - BOLZANO, 3 GIU - Con grande ritardo è iniziato lo scioglimento della neve in quota in Alto Adige, dove fino a pochi giorni fa regnava ancora l'inverno. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin lo zero termico attualmente si trova a 3.800 metri e con queste temperature se ne vanno circa 10 centimetri di neve al giorno. La strada comunque è ancora lunga visto che a 2.800 metri attualmente il manto nevoso misura ancora 2,40 metri. Anche i laghi sono ancora piuttosto freddi. Il lago di Caldaro, di solito conosciuto per le sue temperature piuttosto elevate, registra una temperature di appena 18 gradi. Nei prossimi giorni sono comunque attese temperature anche fino a 32 gradi, con qualche temporale pomeridiano.