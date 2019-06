Cinema: concluse in Trentino le riprese di 'La volta buona'

(ANSA) - TRENTO, 3 GIU - Si sono concluse in Trentino le riprese del nuovo film di Vincenzo Marra "La volta buona", che vede Massimo Ghini come protagonista.

Il film, scritto e sceneggiato dallo stesso Marra, è stato girato fra Roma ed Uruguay, mentre in Trentino a fare da location alla storia sono stati i panorami della val di Sole, grazie al sostegno di Trentino Film Commission.

Si tratta della storia di un procuratore sportivo e di giovane talento del calcio scoperto in Uruguay. Accanto a Ghini, nel cast Ramiro Garcia, Max Tortora, Francesco Montanari, Gioia Spaziani, Massimo Wertmuller, Antonio Gerardi e Alessandro Forcinelli. Prodotto da Marco Belardi per Lotus Production - una società di Leone Film Group - e Annamaria Morelli per Timvision, il film uscirà nelle sale nella prossima stagione cinematografica per poi approdare sulla piattaforma Timvision.