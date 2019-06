Governo: Fraccaro,M5S vuole continuare ma serve collegialità

(ANSA) - TRENTO, 2 GIU - "Noi abbiamo sempre detto che questa maggioranza ha l'obiettivo di realizzare quanto promesso nel contratto, se ci sono le condizioni, e ci sono state in questi mesi, è questione di volontà: da parte del Movimento c'è, perché la parola data agli italiani è la cosa più importante, e speriamo che ci sia anche da parte della Lega". Lo ha detto il ministro dei Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro a margine del suo intervento al Festival dell'Economia di Trento. A chi gli chiede cosa si aspetti dal discorso del presidente del Consiglio, Fraccaro si limita a dire di non poter "anticipare nulla" ma, aggiunge, "non mi aspetto nulla da un singolo, le cose buone si fanno con la squadra non con l'uomo solo al comando: se c'è collegialità riusciremo a superare tutte le difficoltà".