Solland: giudice Bortolotti concede dieci giorni di proroga

(ANSA) - BOLZANO, 1 GIU - Io sono responsabile anche penalmente per la gestione dell'impianto. Premesso che noi non eravamo in grado di mantenere in sicurezza l'impianto, dovevamo di conseguenza rinunciare alla liquidazione del bene e questo significava restituire l'impianto al proprietario originario, l'imprenditore Massimo Pugliese. Non avevamo altra scelta perché a quel punto non c'era più il mantenimento in sicurezza degli impianti". Lo ha chiarito oggi la giudice fallimentare Francesca Bortolotti, in una conferenza stampa assieme al curatore fallimentare della Solland di Sinigo, Bruno Mellarini.

L'intervento della giudice, la scorsa notte davanti allo stabilimento di Sinigo, è stato decisivo per risolvere la difficile situazione che si era creata. La giudice ha infatti revocato il proprio precedente decreto, e concesso una proroga di dieci giorni all'imprenditore qatariota che si era aggiudicato la gara. La stessa giudice era stata del resto sempre dell'avviso che fosse opportuno concedere la proroga.